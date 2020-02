Technogym cede oltre 4% a Piazza Affari, sotto lente collocamento Wellness Holding

Daniela La Cava 6 febbraio 2020 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Le vendite colpiscono Technogym a Piazza Affari, dove mostra una flessione di quasi il 5% a 11,24 euro. Wellness Holding, società di partecipazioni della famiglia Alessandri, di cui l'a.d. Nerio Alessandri ha la maggioranza, ha completato con successo la cessione di complessive 10 milioni di azioni ordinarie Technogym, pari a circa il 4,98% del capitale sociale della società, a un prezzo per azione di 11,45 euro e per un controvalore complessivo di 114,5 milioni.L’operazione, si legge in un comunicato, è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero. A seguito del completamento dell’operazione Wellness Holding detiene complessive 80.000.000 della società, pari al 39,80% del capitale sociale della stessa (corrispondenti a 160.000.000 diritti di voto e pari al 56,94% del totale dei diritti di voto).