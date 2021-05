Technogym cede Exerp ApS alla statunitense Battery Ventures per 53,1 milioni

Alessandra Caparello 14 maggio 2021 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Technogym cede alla statunitense Battery Ventures la totalità delle quote diAmleto ApS, holding titolare dell'intero capitale della società danese Exerp ApS, acquisita nel 2016 ed attiva nel members management software dei club. La vendita di Exerp ApS, si legge in una nota, è in linea con la strategia di focalizzarsi esclusivamente sulla piattaforma Mywellness, presente in 18 mila fitness club, che continuerà ad essere compatibile con tutti i software nel mondo, incluso Exerp grazie il mantenimento dell'attuale accordo commerciale.L'accordo prevede un corrispettivo di 53,1 milioni. L'operazione consentirà a Technogym di registrare una plusvalenza complessiva pari a 17,1 milioni. Closing dell'operazione entro fine mese.