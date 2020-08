Technogym: attesa per i risultati semestrali. Preview indica calo vendite e utili netti

Laura Naka Antonelli 26 agosto 2020 - 14:14

MILANO (Finanza.com)

Sessione poco mossa per il titolo di Technogym, in attesa della pubblicazione dei risultati di bilancio relativi al primo semestre del 2020, che avverrà il prossimo 9 settembre.Gli analisti di Mediobanca Securities prevedono che, nel periodo terminato a giugno, le vendite siano scese del 25% su base annua a €220,7 milioni, il che includerebbe una flessione del 37%, nel secondo trimestre, a €104 milioni.La flessione si spiega con il ritardo degli ordinativi a causa del lockdown da coronavirus, avvenuto nella maggior parte dei mercati chiave.Sul fronte della redditività - si legge ancora nella nota di Mediobanca Securities - stimiamo un calo del 32% su base annua dell'"adj EBITDA a €34,2 milioni, rispetto ai €50,4 milioni del primo semestre del 2019".La tabella pubblicata nella nota degli analisti mostra che gli utili netti "sono attesi in ribasso del 56%, approssimativamente a €11 milioni".Secondo gli analisti, Technogym commenterà i risultati di bilancio facendo riferimento anche alle attese per l'intero anno 2020, prevedendo una flessione delle vendite pari a -20% su base annua e un EBITDA margin di circa il 16,5%.