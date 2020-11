Technogym: accordo esclusivo con Fitness Time per 50 mln$

Daniela La Cava 27 novembre 2020 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Technogym si è aggiudicata un contratto quinquennale per la fornitura di attrezzature e soluzioni digitali a Fitness Time, la più grande catena di fitness club in Arabia Saudita con 138 club attivi e una pipeline di almeno 70 nuove aperture nei prossimi cinque anni. Questa partnership, spiega la nota del gruppo italiano, consentirà a Fitness Time di consolidare la propria leadership in termini di innovazione e consentirà a Technogym di consolidare la propria leadership come principale brand di attrezzature per il fitness e tecnologie digitali nei mercati della regione. La collaborazione tra le due società definirà inoltre un nuovo standard per il settore del fitness in Arabia Saudita.Con oltre 2600 dipendenti e 138 facilities in Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Fitness Time è la catena di wellness centres più grande e tecnologicamente avanzata del Medio Oriente. Technogym sarà il fornitore esclusivo di Fitness Time per tutti i 138 club esistenti e per le nuove aperture in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti."Questo contratto conferma la forza della proposta Technogym e dà visibilità alla normalizzazione del b2b", commentano gli analisti di Equita sottolineando che il Medio Oriente è una delle aree in cui il contesto dei consumi alto di gamma ha mostrato maggiore resilienza grazie alla repatriation dei consumi e a contagi Covid sotto controllo dopo il picco di giugno.