Technogym, accelera la crescita dei ricavi e del segmento B2B nel primo trimestre

Inizio di 2022 con il segno più per quanto riguarda i ricavi (+17,8% sul 2021) e il segmento B2b (+38% sull'anno scorso). Si può riassumere così il primo trimestre di Technogym, secondo quanto emerge dalla nota dell'azienda.Nerio Alessandri, Presidente e Amministratore Delegato, ha così commentato: “Technogym chiude il primo trimestre del 2022 con un fatturato in crescita di circa il 18% rispetto allo scorso anno e soprattutto con una crescita di oltre il 15% rispetto al primo trimestre del 2019. Tale risultato è frutto di una visione strategica e di continui investimenti in innovazione che vengono da lontano. Oggi il nostro ecosistema digitale, unico nel settore, ci consente di offrire al consumatore una esperienza di allenamento personalizzata in ogni luogo ed ogni momento: in palestra, in casa, in viaggio, al lavoro e nei centri medici. Dare la possibilità alle persone di mantenersi attive in ogni luogo rappresenta, non solo un vantaggio per la salute, ma anche un’opportunità per i nostri clienti, operatori di fitness club, di aumentare l’attrazione e fidelizzazione degli utenti finali. La nostra strategia “wellness on the go” ci ha consentito di supportare gli operatori BtoB durante la pandemia e ora ci permette di valorizzare la forte ripresa del settore commercial, mentre la domanda di home fitness continua, anche dopo il picco registrato durante il lockdown, ad attestarsi sopra ai livelli del 2019"."Il nostro modello di business, focalizzato sia sul BtoB che sul BtoC, consente all’azienda di essere flessibile alla domanda, come dimostrato in questi ultimi due anni - ha concluso Alessandri - Nonostante le difficoltà legate allo scenario internazionale, i risultati del primo trimestre e l’attuale portafoglio ordini ci fanno guardare con fiducia al prosieguo dell’anno”.