Techedge: piattaforma Open-es si arricchisce di una nuova funzionalità di reporting automatico

Alessandra Caparello 3 novembre 2021 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Techedge, multinazionale nata in Italia specializzata nella progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative e consulenza per la trasformazione digitale, ha contribuito allo sviluppo e alle successive evoluzioni di Open-es, piattaforma per la sostenibilità dell’ecosistema industriale lanciata da Eni in collaborazione con Boston Consulting Group e Google Cloud.Techedge ha sviluppato una nuova funzionalità di reporting automatico che consente alle oltre 2.800 aziende, attualmente presenti nella Community Open-es, di ottenere gratuitamente il loro Report di Sostenibilità, basato sul consolidamento delle informazioni inserite dalle stesse in piattaforma.Avvalendosi delle competenze trasversali di beNIMBL ed ESGeo, brand del Gruppo dedicati a digital advisory e governance digitale di informazioni e processi ESG, Techedge garantisce inoltre il supporto attivo e costante di analisti certificati per avviare percorsi di digitalizzazione volti a migliorare la sostenibilità delle aziende, non solo intesa come riduzione responsabile dei rischi, ma anche come fonte di nuove opportunità di ricavo.