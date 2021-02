Tax gap: propensione all'evasione Irpef al 67,6% per i redditi da lavoro autonomo e di impresa

Alessandra Caparello 5 febbraio 2021 - 12:06

La propensione all'evasione e all'elusione (tax gap) "in ambito Irpef è stata pari, nel 2018 al 2,8% per i redditi da lavoro dipendente (4,4 mld di euro) e al 67,6% per i redditi da lavoro autonomo e di impresa (32,7 mld di euro)".Così l'Ansa riporta le parole del presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, in audizione in commissione finanza alla Camera nell'ambito della riforma dell'Irpef.