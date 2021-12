Tavares (Stellantis): costi dei veicoli elettrici 'oltre i limiti' per noi costruttori

Titta Ferraro 1 dicembre 2021 - 13:40

MILANO (Finanza.com)

Dura presa di posizione dell'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, sulla spinta in atto verso l'elettrificazione del mercato automobilistico. Il ceo di Stellantis parla di alti rischi che il passaggio ai veicoli elettrici comporta a livello di posti di lavoro e qualità dei veicoli poiché i produttori auto faranno fatica a gestire i costi più elevati legati alla costruzione di veicoli elettrici.La transizione ai veicoli elettrici a detta di Tavares, intervistato oggi alla conferenza Reuters Next, presenta dei costi che sono "oltre i limiti" di ciò che l'industria automobilistica può sostenere. "Ciò che è stato deciso è di imporre all'industria automobilistica un'elettrificazione che comporti costi aggiuntivi del 50% rispetto a un veicolo convenzionale - argomenta il top manager - e non c'è modo di trasferire il 50% dei costi aggiuntivi al consumatore finale perché la maggior parte della classe media non sarà in grado di pagare". Lo scenario che si prospetta per l'industria auto è l'applicazione di prezzi più alti e la vendita di meno auto, o accettare margini di profitto inferiori. "Questi percorsi portano entrambi a tagli", taglia corto Tavares spiegando che il suo gruppo mirerà a evitare i tagli aumentando la produttività a un ritmo molto più rapido rispetto alla norma del settore.