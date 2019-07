Tasso Btp mai così basso dal 2016, Salvini scaccia venti di crisi. Spread sotto 185 pb

Titta Ferraro 25 luglio 2019 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Acquisti a piene mani oggi sui Btp con lo spread sceso ai minimi da maggio 2018 sotto area 185 punti base. Il rendimento del Btp a 10 anni segna questa mattina un minimo a 1,46%, scendendo sotto la soglia di 1,5% per la prima volta da ottobre 2016.A dare una sponda ai Btp, in attesa del meeting Bce in agenda oggi pomeriggio, sono le parole di Matteo Salvini. Il vice premier e leader leghista, intervistato da Il Sole 24 Ore, rimarca che scaccia ogni timore di crisi di governo e voto anticipato. "La convenienza della Lega sarebbe di andare a votare domani mattina e di raddoppiare il numero dei parlamentari, però da ministro ho a cuore anche altro", dice Salvini, che motiva l'atteggiamento con i "sì di martedì e di mercoledì sono incoraggianti".