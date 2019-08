Tasso Btp 10y vede minimi storici, spread vola sotto 180 con Conte-bis più vicino

Titta Ferraro 28 agosto 2019 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Nuova fiammata dei Btp che avvicinano il tasso minimo storico per il titolo decennale. Le ultime indicazioni dal fronte politico vedono avvicinarsi una soluzione positiva per un nuovo esecutivo giallo-rosso.Dalla riunione di questa mattina tra i rappresentanti di Pd e M5S è emerso un cauto ottimismo. "Il lavoro di approfondimento programmatico procede positivamente", hanno detto i capigruppo del Pd, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, a seguito dell'incontro esprimendo soddisfazione per i progressi fatti. Sempre questa mattina la direzione del Partito Democratico ha dato il mandato al segretario Zingaretti per andare alle consultazioni con il Capo dello Stato e verificare la possibilità di formare un governo con il M5S.Questa sera si concluderà al Quirinale il secondo giro di consultazioni per verificare le condizioni per formare un nuovo governo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.Il tasso del Btp a 10 anni viaggia pochi punti sopra il minimo storico dell'estate 2016: 1,05% al momento rispetto al minimo di 1,039% toccato il 12 agosto 2016. Lo spread Btp-Bund è sceso fino a 176 pb.