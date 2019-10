Tasso BTP balza in alto di 8 pb e tocca l'1% su tensioni governo

Titta Ferraro 21 ottobre 2019 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

Tornano sotto pressione i Btp nel giorno di avvio dell'emissione del nuovo BTP Italia. Ad alimentare le vendite sulla carta italiana sono le tensioni in seno al governo giallo-rosso con un vertice di maggioranza convocato oggi prima del consiglio dei ministri.Il rendimento del Btp a 10 anni sulla piattaforma Bloomberg risulta salito fino all'1%, livello più alto dal 12 settembre, con un aumento di 8 punti base rispetto al livello di 0,92% a cui viaggiava in avvio di giornata. venerdì il tasso del decennale italiano era sotto quota 0,9% prima di risalire a fine seduta. Lo spread è in allargamento a 133 pb dopo che settimana scorsa aveva toccato i nuovi minimi da maggio 2018.Sulla stampa si rincorrono le voci di tensioni tra i partiti della maggioranza (M5S, Pd e Italia Viva) sulla legge di bilancio 2020. Il M5S in particolare vorrebbe modifiche su lotta al contante e difendono Quota 100, misura osteggiata invece da Italia Viva.