Tassi Btp salgono ancora: rendimento 10y doppio rispetto a minimi febbraio. Oggi maxi-asta da 8,5 mld

Titta Ferraro 29 aprile 2021 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Continua l'aumento dei rendimenti dei Btp. Sul secondario oggi il Btp a 10 anni ha toccato un rendimento dello 0,882%, il livello più alto a oltre 7 mesi. Rispetto ai minimi storici dell'11 febbraio scorso (0,452%) il tasso si è quasi raddoppiato. Il rendimento del Bund tedesco decennale si mantiene in area -0,22%, nei pressi dei top a oltre un anno, con spread Btp-Bund a 110 pb.Ieri sera la Federal Reserve ha scartato, almeno per il momento, la prospettiva di una stretta di politica monetaria. La banca centrale americana ha lasciato i tassi sui fed funds ancorati allo zero, reiterando il proprio programma di Quantitative easing per un valore di almeno $120 miliardi mensili. Il presidente Jerome Powell ha affermato che la ripresa è "sbilanciata e lontana dall'essere completa" e quindi ha sottolineato che è ancora prematuro parlare di tapering degli acquisti di asset.Oggi intanto si conclude il consueto trittico di aste di fine mese con l'emmissione di Btp a 5 e 10 anni per massimi 7,25 miliardi di euro, a cui si aggiungono massimi 1,25 mld di CCTeu a 5 anni.