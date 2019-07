Tassi Btp in negativo per scadenza a 2 anni, non succedeva da maggio 2018

Titta Ferraro 2 luglio 2019 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

L'euforia sulla carta italiana prosegue oggi con il tasso del BTP a 2 anni tornato in territorio negativo per la prima volta dal maggio 2018. Sul mercato secondario il rendimento del biennale italiano è sceso fino a -0,018% questa mattina. Il rally dei governativi italiani riguarda tutto l'arco della curva dei tassi con il Btp decennale sceso sotto la soglia dell'1,90%, sui minimi sempre da maggio 2018. Lo spread Btp/Bund ha toccato un minimo a 222 punti, livello più basso da luglio 2018 e in calo di 70 punti base rispetto al massimo 2019 toccato il 3 giugno.A supportare gli acquisti il possibile rinvio della decisione della Commissione UE sulla procedura per eccesso di debito con il governo che ieri sera ha rivisto il budget 2019 con deficit atteso al 2,04% grazie a maggiori entrare e risparmi (-1,5 mld di spesa su RdC e Quota 100 rispetto a quanto stanziato).A dare linfa al rally dei Btp e dei governativi europei sono state anche le ultime dichiarazioni di esponenti Bce che hanno avallato le attese di nuovi stimoli.