Tassi Btp avvicinano soglia 1% con timori rallentamento PEPP

Titta Ferraro 7 maggio 2021 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Vendite cospicue oggi sui Btp con il rendimento del decennale italiano arrivato fino a 0,93%, sui top da settembre 2020 e in netto rialzo dagli 0,87% di ieri. A scatenare le vendite sono state le parole di Martin Kazaks, membro Bce e governatore della banca centrale della Lettonia, che in un'intervista a Bloomberg ha indicato la possibilità che a giugno la banca centrale decida di rallentare il ritmo degli acquisti di bond se i costi di finanziamento resteranno bassi.Le pressioni sui Btp e in generale su tutti i titoli di Stato si sono allentate nell'ultima mezzora a seguito delle non farm payrolls Usa di aprile, decisamente più deboli del previsto e che hanno portato a un calo del rendimenti dei Treasury Usa.