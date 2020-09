Tassi Btp a livelli pre-Covid, Confindustria: 'Italia ancora percepita più rischiosa di altri Paesi''

Titta Ferraro 11 settembre 2020 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Il tasso sovrano in Italia si è stabilizzato a settembre viaggiando poco sotto l'1% per il Btp decennale, sui bassi valori di febbraio. Stesso andamento per lo spread dagli altri paesi dell’Eurozona. "Ciò favorisce le finanze pubbliche, ma evidenzia anche che i mercati continuano a percepire l’Italia come più rischiosa rispetto alle altre economie dell’area", rimarca il Centro Studi di Confindustria nel report 'Congiuntura Flash'.In merito alla ripresa dell'area euro, Confindustria rimarca che c'è ma è incerta. Dopo la profonda recessione (-11,8% nel 2° trimestre), diffusa a tutti i paesi, i dati sul 3° trimestre mostrano segnali di ripresa dell’attività, timidi e altalenanti. Al rimbalzo del PMI a luglio è seguito un indebolimento in agosto (51,9). La fiducia è in ascesa, ma lenta, in tutti i settori. "Nell’industria la capacità produttiva resta sotto-utilizzata, nonostante il flusso di nuovi ordini", argomenta il CSC che sottolinea anche l'incertezza sulla Brexit con il riaccendersi dei fari sui negoziati per i trattati sulle relazioni economiche con la UE dal 31 dicembre, fine del periodo transitorio, dopo la Brexit di gennaio. "Sul tavolo non ci sono ulteriori proroghe: il Regno Unito vorrebbe un accordo entro il 15 ottobre; persiste il rischio di no deal", rimarcano gli esperti di viale dell'Astronomia.