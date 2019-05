Tassi Bot a -0,048%, il confronto con l'asta di un anno fa con 'caso Savona'

Titta Ferraro 29 maggio 2019 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Collocati oggi Bot per 6,5 miliardi di euro con tassi che rimangono in negativo. Il Tesoro ha allocato i titoli a sei mesi al tasso medio di -0,048%, in calo di 2 centesimi rispetto al tasso di assegnazione di un mese fa. La domanda è stata superiore a 10,7 miliardi di euro, con rapporto di copertura di 1,65.Un anno esatto fa, il 29 maggio 2018, in seguito alle tensioni sull'Italia con l'altolà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla nomina di Paolo Savona come ministro dell'Economia del futuro governo M55-Lega, i Bot a sei mesi erano stati collocati al tasso dell'1,213%, in aumento di 163 punti base rispetto ai livelli di assegnazione di aprile 2018.