Tasse non pagate: dal prossimo anno Comune potrà pignorare conti correnti e stipendio

Alessandra Caparello 20 novembre 2019 - 17:32

MILANO (Finanza.com)

Tassa rifiuti non pagata? Dal prossimo anno il Comune potrebbe pignorare i conti correnti dei contribuenti. Questo quanto prevede una norma della manovra di bilancio, attualmente al vaglio del governo, secondo cui gli enti locali, Comuni e Province potranno riscuotere le imposte locali e le entrate patrimoniali non pagate con le stesse regole dell'agenzia per la riscossione nazionale.In sostanza i Comuni che avranno accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria potranno procedere ad azioni esecutive come il pignoramento di parte del conto corrente o dello stipendio o il fermo dell'auto. A quanto si legge nella nota studi del Senato , esenti dal pignoramento saranno le multe stradali non pagate.