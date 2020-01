Tassa sull'ombra paventata da studio Tremonti. Fonti Mef smentiscono

Laura Naka Antonelli 20 gennaio 2020 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Una tassa sull'ombra? A parlare del rischio di una "tassa sull'ombra di balconi e verande" è stato, nei giorni scorsi, lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati. Fonti del Mef interpellate dall'Ansa negano: "Il tema di una pseudo 'tassa sull'ombra' non esiste. Il nuovo canone previsto dalla Legge di Bilancio sostituisce i tributi locali Tosap e Cosap, derivando dagli stessi i presupposti impositivi. Per questa ragione, può colpire solo le fattispecie già gravate da Tosap e Cosap, tra le quali non è compresa l'occupazione tramite balconi e verande". Così ieri il quotidiano Il Messaggero ha riportato le dichiarazioni di Giuseppe Pizzonia dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati. Il quotidiano ha fatto una premessa, ricordando che già oggi la tassa si applica sul cosiddetto soprasuolo."Ma prima era prevista espressamente l'esclusione per balconi e verande, ora saltata (secondo Pizzonia). Insomma una «differenza non di poco conto», dice l'avvocato-La legge di bilancio 2020, contiene tra le altre cose - spiega il tributarista - la revisione dei tributi locali relativi alla occupazione di suolo pubblico ed alla pubblicità. Dal 2021, tutto questo sarà sostituito da un nuovo prelievo, denominato Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Gli enti locali dovranno emanare appositi regolamenti per disciplinare in dettaglio - entro i limiti stabiliti dalla legge - l'applicazione del nuovo canone». Così, parlando al Tgcom 24, Pizzonia: a partire dall'anno prossimo le amministrazioni comunali potranno "tassare con il nuovo canone anche l'ombra che balconi, verande e simili proiettano su suolo pubblico".Immediata su Twitter la reazione del vice ministro dell'economia Antonio Misiani, che ha scritto che la #FakeNews leghista del giorno è la fantasmagorica 'tassa sull'ombra". In realtà, il nuovo canone previsto dalla Legge di Bilancio può colpire solo le fattispecie già gravate da Tosap e Cosap, tra le quali NON è compresa l'occupazione tramite balconi e verande".