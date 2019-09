Tariffe per cellulari: mega rincari d'autunno (+28%) per tutti

Alessandra Caparello 2 settembre 2019 - 17:06

MILANO (Finanza.com)

A settembre vedranno impennarsi i costi medi annui delle utenze domestiche e di molti altri servizi di uso quotidiano, dall'energia al gas, dalla connessione internet domestica alla telefonia mobile, passando per RC auto, pay-tv e prezzi di conto corrente. Così l’ultimo Osservatorio di SosTariffe.it secondo cui la stangata riguarda in primis telefonia mobile (+ 28,08%) ed RC auto (+14,81%).Per quanto riguarda le bollette dei cellulari, queste peseranno moltissimo (+28,08%) su single, coppie e famiglie. Partendo dai single, lo studio ipotizza il caso di una persona con un pacchetto di 1000 minuti, 300 sms e 8 GB mensili: se a gennaio la spesa annua ipotizzata per lui era di 243,50 euro, a settembre dovrà rivedere la spesa annuale in 311,88 euro (pari appunto al 28,8% in più). Nel caso invece di due persone con due offerte da 400 minuti, 200 sms e 5 GB mensili, in questo caso la spesa media annua stimata gennaio di 487 euro rincara, fino ad arrivare a 623, 76 euro (con un incremento sempre del 28,08%). Non sono al riparo dagli aumenti neanche le famiglie. I nuclei familiari tipo ipotizzati dallo studio, sono composti da 3 persone, con un identica tariffa che comprende 1000 minuti, 300 sms e 10 GB al mese. Se le previsioni annuali di gennaio nel loro caso parlavano di 730,50 euro, a settembre la cifra va rivalutata in aumento passando a 935,64 euro (anche in questo caso il 28,08% in più).Autunno calo anche sul fronte assicurativo con rincari sui costi medi annui dell'RC auto soprattutto per single e coppie. Per il single preso in considerazione dallo studio, trentenne, alla guida una Fiat Panda, la spesa media annua assicurativa è salita dai 544, 50 euro di gennaio a 623,50 euro di settembre (pari al 14,51% in più). Gli aumenti si faranno sentire anche sulle coppie con due veicoli, un uomo 35enne alla guida di una Fiat Panda e una donna trentenne al volante di una Smart ForTwo. Se per loro la previsione di spesa inizio anno era di 1112 euro, ora il premio assicurativo da corrispondere è salito a 1276,66 (circa il 14,81% di aumento). Se la caveranno con meno invece le famiglie. Lo studio in questo caso ha preso in considerazione tre veicoli familiari: un Audi A4 guidata da un uomo di 55 anni, una Fiat Panda guidata da una donna di 50 anni, e una Smart ForTwo, il cui conducente è un ragazzo diciottenne. In questo caso la spesa annua media assicurativa sale dai 2242 euro complessivi stimati a gennaio, a 2369,72 euro di settembre (in questo caso gli aumenti, più contenuti, sono pari al 5,70%).