Tariffe autostradali: indagine Antitrust su Aspi per presunte pratiche scorrette

Redazione Finanza 16 giugno 2020 - 18:47

MILANO (Finanza.com)

L’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Autostrade per l’Italia in relazione al mancato adeguamento del pedaggio autostradale a fronte della riduzione delle corsie di marcia nonché di specifiche limitazioni ad 80 km/h della velocità massima consentita."Ottima notizia", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che aggiunge: "E' di tutta evidenza che chi va in autostrada paga il pedaggio sulla base del presupposto di poter raggiungere una località in breve tempo e ad alta velocità. Se invece resta imbottigliato perennemente ad 80 km/h per lavori in corso, il pedaggio è giusto che sia adeguato in modo corrispondente".