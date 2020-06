Tamburi sale al 20,64% nella holding di controllo di Sesa

Daniela La Cava 10 giugno 2020 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Tamburi Investment Partners (Tip) incrementerà al 20,64% la propria quota nel capitale di Ith, holding di controllo del Gruppo Sesa. Ith detiene il 52,8% del capitale di Sesa. Lo si apprende in una nota del gruppo guidato da Giovanni Tamburi. "L’operazione - spiega il comunicato - avverrà tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale finalizzato a rafforzare ulteriormente la partnership avviata circa un anno fa tra Tip e i soci di controllo di Sesa nell’ottica di consentire al Gruppo Ssesa di procedere nel proprio processo di sviluppo e di progressive aggregazioni, finalizzate ad un’ulteriore crescita delle proprie quote di mercato in Italia ed alla progressiva penetrazione in Europa".Ad esito dell’esercizio delle opzioni, già incluse negli accordi del luglio 2019 e scadenziate per il 2022, la quota di Tip salirà successivamente al 21,48% (fully diluted).