Tamburi: la controllata StarTIP entra nel capitale della start up innovativa Alimentiamoci

simone borghi 10 marzo 2021 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

StarTIP, società controllata al 100% da Tamburi Investment Partners (TIP) che concentra le partecipazioni in start-up e in società attive nell’area del digitale e dell’innovazione, ha acquisito attraverso un aumento di capitale l’8% circa di Alimentiamoci.Alimentiamoci, società benefit e start-up innovativa che, prima in Italia, attraverso il sito Planeat.eco promuove un nuovo modo di fare la spesa alimentare, semplice e veloce e offre ai propri utenti la possibilità di pianificare i pasti settimanali acquistando kit online di ingredienti di qualità, freschi e preparati per la realizzazione delle ricette. La quota in Alimentiamoci si aggiunge a: Bending Spoons, DoveVivo, Talent Garden, Digital Magics, Buzzoole, Alkemy, Telesia, Centy e Mywowo, partecipate da StarTIP.L’Amministratore Delegato Nicola Lamberti annuncia con gioia: “L’operazione – a cui partecipano anche altri investitori quali Mercurio Holding, HB4 e Karim Riccardi – consentirà a Planeat.eco di accelerare significativamente il proprio percorso di crescita e sottende per noi una preziosa opportunità di confronto: sarà un piacere collaborare con StarTIP e gli altri investitori e siamo certi che con la loro grande esperienza contribuiranno a dare risalto al progetto”.