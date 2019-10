Tamburi accordo con Bloom su Furla

Daniela La Cava 31 ottobre 2019 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Tamburi Investment Partners (Tip) ha raggiunto un accordo con Bloom, società che detiene il pacchetto azionario di controllo di Furla, per la compravendita di tutte le azioni detenute da Tip nel capitale di Furla rivenienti dalla conversione del pestito obbligazionario convertibile a suo tempo sottoscritto da Tip. Il controvalore dell’operazione è stato stabilito in 35 milioni di euro."L’accordo prevede che tali azioni possano essere acquisite - a pari condizioni - da Furla e comunque saranno offerte in prelazione a tutti gli azionisti ai sensi di statuto", si legge in una nota diffusa dal gruppo guidato da Giovanni Tamburi. Giovanni Tamburi ed Alessandra Gritti resteranno nel consiglio di amministrazione di Furla.