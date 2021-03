Tamburi Investment Partners entra nel gruppo DoveVivo, leader europeo nel co-living

simone borghi 5 marzo 2021 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Tamburi Investment Partners (TIP) annuncia che la controllata al 100% StarTIP, che concentra le partecipazioni in start-up e in società attive nell’area del digitale e dell’innovazione, ha acquisito attraverso un aumento di capitale il 20% circa di DV Holding, società controllante del gruppo DoveVivo, la più grande co-living company d’Europa.Le risorse raccolte verranno utilizzate nell’ambito di un aumento di capitale promosso dagli attuali soci di DoveVivo di complessivi 30 milioni di euro finalizzato a rafforzare l’ambizioso piano di crescita nel co-living ed in altri segmenti del mercato residenziale in Italia e ad accelerare sia l’espansione all’estero, sia gli investimenti tecnologici in corso.La partecipazione in DoveVivo si andrà ad aggiungere a quelle già detenute da StarTIP in Bending Spoons, Talent Garden, Digital Magics, Buzzoole, Alkemy, Telesia, Centy e Mywowo.