Take Off: chiude il 2021 con +25% di ricavi e un utile netto di 5,6 mln di euro (+48%). Dividendo 2022 di 0,18 euro

Giulio Visigalli 28 marzo 2022 - 18:02

MILANO (Finanza.com)

Take Off, gruppo attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha approvato oggi i conti al 31 dicembre 2021. I risultati evidenziano ricavi pari a 26,4 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto al 2020 e un utile netto pari a 5,6 milioni di euro, +48% rispetto ai 3,8 milioni di euro del 2020.A fine 2021 la posizione finanziaria netta è stata positiva per 12,1 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2020, grazie all’incremento delle disponibilità liquide per effetto dell’operazione di quotazione su Euronext Growth Milan a novembre 2021.Alla luce dei risultati il consiglio di amministrazione ha proposto la distribuzione del dividendo 2022, relativo all’esercizio 2021, di 0,18 euro, per un ammontare complessivo di 2,81 milioni di euro. La prima cedola sarà staccata il 2 maggio e messa in pagamento il 4 maggio.Sulla scia dei conti presentati oggi il titolo Take Off ha chiuso in rialzo del 4,15% trovandosi così a 4,27 euro ad azione.