Take Off: ammessa su Euronext Growth Milan, il debutto giovedì 25 novembre

Redazione Finanza 23 novembre 2021 - 16:59

MILANO (Finanza.com)

Take Off si avvicina a Piazza Affari. La società, attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, presente su tutto il territorio nazionale con 143 negozi, ha comunicato di avere ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (ex Aim Italia). L’inizio delle negoziazioni è fissato per prossimo 25 novembre."L'ingresso nel mercato dei capitali rappresenta un passo importante per la nostra società, raggiunto grazie alla competenza e alla dedizione di tutto il team. La quotazione in Borsa, grazie al più che positivo apprezzamento della comunità finanziaria nazionale e internazionale, ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business e di radicarci sempre più sull'intero territorio italiano, creando valore per tutti i nostri stakeholder", ha dichiarato Aldo Piccarreta, presidente e amministratore Delegato di Take Off.Il collocamento ha riguardato 3.124.800 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato, ad un prezzo unitario fissato in 4 euro. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il collocamento privato ammonta a 12,5 milioni di euro. L’offerta è stata sottoscritta da 40 tra primari investitori istituzionali italiani ed esteri e professionali; il collocamento ha generato una domanda complessiva pari a 4 volte il quantitativo offerto derivante da 69 investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri. La capitalizzazione di mercato al prezzo di collocamento sarà pari a 62,5 milioni di euro. Il flottante sarà pari al 20% del capitale sociale.