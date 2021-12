Take Off: Costantino Natale entra nel cda, sede legale trasferita a Milano

Redazione Finanza 3 dicembre 2021 - 14:02

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Take Off, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, si è riunito sotto la presidenza di Aldo Piccarreta e ha preso atto delle dimissioni del consigliere indipendente Valentino Fabbian, deliberando di nominare alla carica di consigliere Costantino Natale. Quest'ultimo resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci.Il cda ha infine deliberato di proporre all’assemblea straordinaria degli azionisti di Take Off lo spostamento della sede legale a Milano in via Montenapoleone 8. Tale proposta, si legge nel comunicato, nasce dalla volontà di conferire alla società "una sede di maggiore standing e in un contesto caratterizzato dalla presenza dei principali marchi di lusso di fama internazionale". Inoltre, alla luce della quotazione del gruppo su Euronext Growth Milan, lo spostamento della sede legale a Milano contribuirà a creare opportunità di business con i più importanti player del settore. L’assemblea degli azionisti di Take Off è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 20 dicembre 2021 alle ore 15 in prima convocazione e per il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 11 in seconda convocazione.