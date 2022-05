Taglio accise carburanti: via libera Governo a proroga fino all'8 luglio

Redazione Finanza 2 maggio 2022 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto-legge per prorogare la riduzione delle accise sui carburanti fino all'8 luglio. È quanto si apprende dalle principali agenzie stampa, al termine del CdM convocato per oggi che all'ordine del giorno aveva proprio il decreto legge per "misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti". “Il taglio delle accise fino a luglio vale complessivamente, in termini di minore spesa sui rifornimenti a partire da marzo, un risparmio di oltre 2,7 miliardi di euro alle famiglie italiane", spiega il presidente Furio Truzzi di Assoutenti.