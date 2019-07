Tagli 'chirurgici' per Imu e Tasi. Proposta di legge per semplificare e ridurre imposte

Laura Naka Antonelli 12 luglio 2019 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

La Commissione Finanze della Camera sta lavorando a una "nuova Imu" che inglobi la Tasi. Cambia, stando a quanto riporta l'Ansa, la proposta di legge il cui primo firmatario è Alberto Gusmeroli (Lega). La proposta tendererebbe ora non solo alle semplificazioni ma anche, ove possibile, a "una riduzione delle imposte per casistiche mirate".La novità è stata resa nota dallo stesso Gusmeroli, che ha parlato di tagli "chirurgici". Per esempio sui "fabbricati occupati, inagibili, sfitti". Devono essere valutate le entità dei tagli e trovare, ovviamente, le coperture.