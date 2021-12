TXT espande offerta fintech con Quence: 5 le operazioni di M&A chiuse nel 2021

Redazione Finanza 28 dicembre 2021 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

TXT e-Solutions continua nel progetto di crescita accelerata della divisione FinTech con l'annuncio dell’acquisizione del 100% del capitale di Quence, boutique italiana specializzata nell'ingegneria del software con offerta di servizi di data intelligence, SW application lifecycle management (ALM), sw quality assurance. TXT ne consoliderà i risultati nella propria divisione Fintech a partire dal primo gennaio 2022.Quence, fondata nel 2014 come start-up con sede a Milano, negli ultimi cinque anni ha registrato una costante crescita del business che la porterà a chiudere il 2021 con ricavi pari a 2,7 milioni euro e marginalità operativa (EBIT) pari al 15%.Con l'acquisizione di Quence, si legge nella nota, TXT integra l’offerta nel segmento del SW Quality Assurance rafforzando il suo posizionamento di leadership nel mercato domestico. In linea con le recenti operazioni straordinarie Novigo e LBA, l’operazione straordinaria Quence ha l'obiettivo strategico di rafforzare l’offerta Fintech TXT e acquisire quote di mercato in settori già presidiati.