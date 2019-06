TLTRO Bce, Patuelli (Abi): a gennaio probabile forte calo BTP in pancia banche

Laura Naka Antonelli 25 giugno 2019 - 14:03

MILANO (Finanza.com)

A partire dal prossimo gennaio è molto probabile che il totale dei titoli di Stato italiani in possesso delle banche italiane, per un valore che attualmente è poco inferiore ai 400 miliardi di euro, "cali in maniera significativa". Lo ha detto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli al Forum ANSA, spiegando che le banche dovranno iniziare a restituire i prestiti che hanno ricevuto dalla Bce attraverso il programma TLTRO."Avverto in anticipo, non meravigliamoci a gennaio se c'è un forte calo. Se qualcuno deve restituire un prestito deve prepararsi in anticipo".