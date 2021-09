TIP: reinvestiti i proventi del piazzamento Prysmian. Equita alza target price

Alessandra Caparello 10 settembre 2021 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Utile netto pro-forma di pertinenza del gruppo di 72 milioni, grazie principalmente alla plusvalenza sulla cessione di azioni Prysmian avvenuta nel primo trimestre e alla quota di risultato delle partecipazioni valutate a patrimonio netto nel secondo. Così TIP alza il velo sui conti ed Equita Sim ricorda che tra le operazioni più importanti del primo trimestre già comunicate ricordiamo l’acquisto di partecipazioni in DoveVivo e Alimentiamoci, l’operazione di acquisto delle minoranze di TIPO e di Beta, l’avvio di ITACA (veicolo per investire in turnaround), gli investimenti in Bending Spoons e Ferrari.Il titolo quindi continua ad offrire un upside interessante e a non riflettere adeguatamente il fair value concludono gli esperti della Sim milanese che alzano il target price da 9,5 a 11 punti.