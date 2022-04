TIP entra con il 28,5% in Simbiosi

Daniela La Cava 11 aprile 2022 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Tamburi Investment Partners (TIP) ha formalizzato un accordo per acquisire il 28,5% di Simbiosi. Si tratta della prima 'nature based solutions valley avviata su intuizione di Giuseppe Natta, pioniere della economia circolare fin dagli anni Settanta - che sviluppano tecnologie, soluzioni e brevetti impiegabili in molte applicazioni finalizzate al risparmio di risorse naturali (aria, acqua, materiali e suolo) ed energetiche. Lo si apprende in una nota del gruppo industriale indipendente e diversificato, socio attivo di numerose eccellenze imprenditoriali italiane ed estere. Co-fondatore e ceo di Simbiosi è Piero Manzoni, che vanta una lunga esperienza nello sviluppo di impianti tecnologici per l’industria ambientale e per l’energia.Nel comunicato si precisa inoltre che Simbiosi – a seguito di un articolato processo societario – controllerà tutte le attività e le tecnologie sviluppate in oltre 20 anni, sperimentate anche presso l’Innovation Center Giulio Natta ed aziende agricole “captive” di grande estensione, per fornire servizi ecosistemici ad aziende industriali ed a municipalità.