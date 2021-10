TIP entra con il 25% in Limonta, operazione dal profilo molto interessante per Equita

Alessandra Caparello 18 ottobre 2021 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

TIPvenerdì ha annunciato l’investimento in Limonta, gruppo industriale, fondato nel 1893, che opera nel settore tessile alto di gamma, con competenze nelle tecnologie di resinatura, spalmatura, coagulazione e stampa, e con un forte focus su prodotti sostenibili. Nel dettaglio TIP investe 89 milioni di euro per una quota del 25%, in parte attraverso un aumento di capitale e in parte comprando pro-quota dai vari rami della famiglia Limonta. L’investimento di TIP è finalizzato ad affiancare Limonta nel percorso di crescita e di aggregazione di aziende di eccellenza del settore, con un obiettivo di medio termine di portare la società alla quotazione. TIP è pronta a chiudere l’operazione direttamente, ma, vista la dimensione dell’investimento, questo sarà proposto ai soci di Asset Italia, con una presenza quindi di TIP almeno al 20%. Si tratta di un’operazione dal profilo molto interessante per TIP/Asset Italia, afferma Equita, sia per la qualità che per la strategia dell’azienda target, realizzata a un multiplo d`ingresso molto ragionevole.