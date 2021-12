TIP: Standard Ethics assegna rating di sostenibilità

Daniela La Cava 30 novembre 2021 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Tamburi Investment Partners (TIP) ha annunciato che Standard Ethics ha assegnato il rating di Investment Grade alla società italiana (rating di EE-) affermando che “ha avviato, in questi anni, un credibile processo di implementazione delle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità adeguandole alla propria peculiarità”."Questo importante riconoscimento certifica la bontà del percorso, storicamente consolidato, di Tip in tema di approccio sostenibile al mondo delle imprese e permette di raggiungere uno degli impegni che la Società ha assunto con l’approvazione del Piano per la Sostenibilità esplicitato nel documento Cultura di Sostenibilità", si legge nella nota di TIP.