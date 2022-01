TIM si risolleva in Borsa grazie a nuovi rumor su piano per rete unica con Open Fiber

Giulio Visigalli 20 gennaio 2022 - 15:47

MILANO (Finanza.com)

Dopo i bruschi cali dei giorni scorsi oggi Telecom rimbalza in Borsa mettendo a segno un +1,70% a 0,4174 euro.I rialzi di oggi sono spinti da alcuni rumor, riportati anche da Bloomberg, secondo cui Telecom sarebbe intenzionata a rilanciare un piano per la fusione con il rivale Open Fiber, comtrollata dallo Stato tramite CDP, con un piano a lungo rimandato, per la costruzione di una rete unica nazionale.Il progetto che include uno spin-off della rete fissa dell'azienda in una nuova unità chiamata NetCo prevede una possibile combinazione tra NetCo e Open Fiber quest'anno.La strategia di Labriola, che domani dovrebbe essere designato nuovo ceo del gruppo tlc, non è ancora nota e il nuovo piano Telecom è atteso per il 2 marzo.