TIM si infiamma a Piazza Affari in scia rumor apertura a cedere controllo rete

Titta Ferraro 4 novembre 2021 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

Impennata improvvisa del titolo Telecom Italia che, dopo essere stato sospeso per eccesso di rialzo sul prezzo di controllo, segna un progresso del 5,5% a 0,329 euro. A infiammare il titolo della maggiore tlc italiana è il rumor circa l'apertura da parte della società a cedere il controllo della rete per rilanciare l'accordo con la rivale Open Fiber. Stando all'indiscrezione riportata da Bloomberg, la tlc guidata da Luigi Gubitosi sarebbe adesso aperta a cedere il controllo della rete in scia alle pressioni che stanno arrivando dal governo italiano e dal socio Vivendi.