TIM segna record mondiale velocità 5G in banda ultralarga

4 dicembre 2020

TIM, Ericsson e Qualcomm Technologies segnano un nuovo record mondiale di velocità a lunga distanza in banda ultralarga con la tecnologia 5G applicata al Fixed Wireless Access (FWA). Sulla rete live di TIM è stata raggiunta la velocità di 1 Gigabit al secondo su frequenze millimetriche (mmWave) a 26 GigaHertz (GHz), a 6,5 chilometri di distanza dal sito (1Gbps con protocollo UDP, 700Mbps Speedtest Ookla TCP).Il primato, rimarca la tlc italiana in una nota, si aggiunge ai successi già conseguiti sulle onde millimetriche lo scorso settembre quando la connessione della rete TIM ha superato stabilmente la velocità di 4 Gigabits al secondo in downlink su rete live 5G.La soluzione innovativa, sperimentata su rete live, è stata possibile grazie alla nuova antenna radio integrata Ericsson 5G mmWave ad alta potenza AIR 5322, installata nel sito mobile di Roma in via Oriolo Romano dotata del software extended range di Ericsson. La configurazione che ha permesso questo record includeva anche AurusAI di Casa Systems, la prima Customer Premises Equipment (CPE) 5G mmWave high-power sul mercato, dotata del chipset Qualcomm con modem 5G Snapdragon™ X55 e di un modulo antenna Qualcomm® QTM527 mmWave per comunicazioni a lunga distanza.