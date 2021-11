TIM schizza fino a +15% a Piazza Affari, mercato crede a voci rilancio KKR

Titta Ferraro 24 novembre 2021 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Nuovo colpo di reni del titolo TIM che segna a metà seduta +1% a ridosso di 0,50 euro. A ridare slancio al titolo della maggiore tlc italiana sono le indiscrezioni circa il possibile rilancio dell'offerta da parte del fondo statunitense Kkr. Il rumor riportato da Blooomberg parla dell’eventualità di aumentare l’offerta da 0,505 euro per azione ad addirittura 0,70-0,80 euro. Prima che il prezzo dell’Opa venga eventualmente rivisto al rialzo, KKR deve dare il via alla due diligence e, secondo fonti vicine al dossier, TIM non avrebbe messo ancora a disposizione del fondo la documentazione contabile. Bloomberg ha riportato, anche, che nell’arena delle società di buyout si ritiene che il prezzo giusto da offrire per rilevare TIM debba essere di almeno 0,90 euro.