TIM scatta a +2,5% a Piazza Affari in scia a parole Draghi

Giulio Visigalli 22 dicembre 2021 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Scatto oggi di Tim con un rialzo di oltre il 2,5% a 0,447 euro a metà giornata. A dare fiato al titolo le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha ribadito la posizione del governo in merito al riassetto del maggior gruppo di telecomunicazioni italiano."C'era una situazione precedente che è in evoluzione, c'è un'Opa che sarà annunciata, di cui pero' ancora non si capiscono le caratteristiche, ci sono una serie di negoziati tra Cdp, Vivendi e gli altri azionisti di Tim. Ci sono nuove idee quasi ogni settimana", ha detto oggi Draghi, aggiungendo che il governo baderà a tutelare tre aspetti: occupazione, infrastruttura e tecnologia.