TIM sale a Piazza Affari: nessuna contrarietà del ministro Giorgetti al controllo su rete unica

25 marzo 2021

MILANO (Finanza.com)

Sale in Borsa il titolo Telecom che al momento segna +1,87% a 0,44 euro sula scia delle dichiarazioni del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Nel corso di un convegno organizzato da Il Sole 24 Ore, il ministro ha detto di non escludere che Telecom Italia abbia il controllo della società che nascerebbe dall'unione tra la rete del gruppo guidato da Luigi Gubitosi con Open Fiber. "Penso che già nei prossimi giorni il governo e soggetti coinvolti faranno chiarezza e daranno certezze. Siccome siamo già in ritardo, spero che prima di Pasqua venga fatta chiarezza. Noi come governo nei prossimi giorni dovremmo definire la versione definitiva del Pnrr. Io non mi sono espresso contro la rete unica, ho detto che lo stallo generato in tutti questi mesi, oserei dire anni, ha provocato inefficienza" ha detto il ministro.