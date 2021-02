TIM: risultati Brazil leggermente meglio come ricavi ed EBITDA (analisti)

Alessandra Caparello 10 febbraio 2021 - 10:22

In territorio negativo a Piazza Affari il titolo Telecom che segna una flessione dello 0,36% . Nella notte TIM Brazil ha riportato risultati migliori delle attese, grazie alla migliore crescita dei ricavi.Nel detaglio i ricavi sono saliti del 2% a 4,678 mn di Real contro l’1% atteso e ricavi da servizi a +1.9% contro l’1.3% atteso e ricavi da equipment a +3% contro la flessione del 4% attesa. Il trend di ricavi beneficia della crescita della clientela mobile, tornata a crescere a 51.4 mn (50.9 atteso). Meno brillante il trend sul fisso (ricavi +8% vs. +11% atteso) per clienti TIM Live a 645k (667k atteso).Le guidance, afferma Equita Sim, saranno fornite in occasione del piano industriale 2021-23 il 23 febbraio. Oggi conference call alle 14.00. “I numeri dimostrano una ripresa dei trend di crescita di ricavi, EBITDA ed EBITDA-CAPEX che ci lasciano confidenti su un miglioramento dei trend di crescita intorno al 4% come ricavi ed EBITDA nel periodo 2021-23, a cui si aggiunge una prospettiva di crescita inorganica significativa grazie agli asset mobili di OI” concludono gli esperti della Sim.