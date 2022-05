TIM punta sulle smart city e rileva Mindicity

TIM punta sulle smart city e rafforza l’offerta TIM Urban Genius, la soluzione pensata per consentire alle amministrazioni locali di adottare un modello di città intelligente e sostenibile. L’operazione nasce dall’accordo tra Olivetti – digital company per le soluzioni IoT del Gruppo TIM – e fabbricadigitale e consiste nell’acquisizione di Mindicity, ramo d’azienda specializzato in piattaforme tecnologiche per la gestione delle città del futuro.

L’acquisizione, si legge nel comunicato della tlc italiana, fa seguito alla collaborazione già avviata su progetti di successo quali la Smart Control Room di Venezia e permette a TIM di ampliare il portafoglio di soluzioni e le competenze necessarie per garantire un servizio end-to-end in ambito urbano. L’iniziativa segna una tappa importante del percorso del Gruppo TIM per il consolidamento della leadership nell’offerta di soluzioni IoT per la realizzazione delle città italiane del futuro.