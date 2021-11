TIM: possibile appeal speculativo su Inwit da offerta di KKR

Alessandra Caparello 22 novembre 2021 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

L’offerta non vincolante presentata da KKR su TIM potrebbe creare un appeal speculativo su Inwit. Così Equita ricordando che attualmente il controllo della società è nelle mani di Vantage Tower e TIM attraverso un patto parasociale sul 63,4% che scade a marzo 2023. Vantage Tower controlla il 33,2% di Inwit e Tim, attraverso Daphne 3 di possiede il 51% (49% controllato da Ardian), controlla una quota del 30.2% di Inwit. I due soci si sono obbligati a mantenere una quota minima del 25,1% a testa fino alla scadenza del patto.L`offerta di KKR su TIM, se venisse accettata, per gli analisti della Sim creerebbe un appeal speculativo su Inwit perché KKR potrebbe cedere la quota in Inwit per ridurre il debito derivante dal deal e poi, avendo il governo approvato l’offerta di KKR, potrebbe approvare anche un’operazione che veda il trasferimento del controllo di Inwit da parte di TIM (Golden Power).Ai prezzi correnti di Inwit, l’incasso per TIM sarebbe pari a circa 1,5 miliardi, mentre al nostro target price l’incasso sarebbe pari a circa 1,8 miliardi. Il candidato naturale ad acquisire Inwit sarebbe Vantage Tower, avendo il co-controllo della società ed essendo TIM legata da un patto parasociale con il gruppo inglese, ma non si possono escludere soluzioni alternative, considerando che il patto scade tutto sommato scade abbastanza a breve e cioè nel marzo 2023.