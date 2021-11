TIM: nuova fiammata del titolo (+7%) a Piazza Affari, dominano rumors su rete

Redazione Finanza 5 novembre 2021 - 14:16

MILANO (Finanza.com)

Nuova fiammata a Piazza Affari per Telecom Italia che balza di quasi il 7%, dopo il rally messo a segno ieri in scia ai rumors che vedono la tlc aprire alla possibilità di cedere il controllo della rete per rilanciare l'accordo per pervenire alla rete unica con Open Fiber. Tim ha precisato che gli assetti societari relativi alla rete unica non sono stati oggetto di discussione nel consiglio di amministrazione né tantomeno sono state prese decisioni al riguardo. Intanto secondo quanto anticipa Bloomberg News, che cita fonti vicine al dossier, il fondo americano di private equity KKR starebbe considerando la possibilità investire ancora nell’infrastruttura di rete fissa di Telecom Italia.