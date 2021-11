TIM non fa prezzo in avvio: teorico +30% in area 0,45 euro in scia offerta Kkr

Titta Ferraro 22 novembre 2021 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Nonfa prezzo in avvio di giornata Telecom Italia che segna un teorico +30% circa in area 0,45 euro. La maggiore tlc italiana è finita nel mirino del fondo americano Kkr che propone un'OPA sull'intero gruppo al prezzo indicativo di 0,505 euro per azione che valuta la società quasi 11 miliardi di euro. L''offerta è a premio del 46% rispetto al valore a cui il titolo Telecom Italia ha chiuso venerdì scorso.