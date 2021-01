TIM: nasce Noovle, il più grande progetto cloud per l’Italia

simone borghi 25 gennaio 2021 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

TIM annuncia la nascita di Noovle, la nuova società interamente controllata dal gruppo, che si propone sul mercato come centro di eccellenza italiano per il Cloud e l’edge computing, con l’obiettivo di potenziare l’offerta di servizi innovativi TIM di public, private e hybrid cloud alle imprese e alla Pubblica Amministrazione, accelerando la trasformazione digitale del Paese. Noovle parte oggi con circa 1.000 professionisti e stima di raggiungere 1 miliardo di euro di fatturato nel 2024 con una crescita media annua di circa il 20% e un EBITDA atteso di circa 400 milioni di euro.La cloud company, frutto dell’esperienza e delle competenze digitali del gruppo TIM, dei suoi Data Center che vi confluiscono e delle professionalità specialistiche di Noovle (società acquisita da TIM lo scorso maggio e tra i principali partner di Google Cloud nel mercato italiano) si focalizzerà sulla fornitura di servizi e soluzioni Multicloud innovativi e su misura per i clienti TIM, che vanno dalla gestione nei propri Data Center delle infrastrutture di rete, ai servizi di progettazione e assistenza, alla migrazione verso il cloud e al supporto delle attività di gestione collegate, utilizzando le più evolute tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e l’Internet of Things.