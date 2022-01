TIM indietreggia in Borsa, advisor perplessi su tempi lunghi previsti da offerta KKR

Giulio Visigalli 12 gennaio 2022 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Gli advisor di TIM hanno fatto filtrare sulla stampa alcune criticità dell’offerta da 12 miliardi del fondo americano Kkr. In primo luogo, le tempistiche prospettate da KKR prevederebbero 9 mesi per chiudere l’Opa e 24 mesi per completare il demerger della rete fissa, tempi che sarebbero incompatibili con le scadenze per l’ottenimento delle sinergie della rete unica. Un altro tema è quello che riguarda il debito aggiuntivo caricato dall`OPA su TIM.Riguardo al piano aziendale, che sarà presentato nel Cda del 26 gennaio, il Messaggero parla di un piano costruito su 5-7 business unit: cita Noovle per il Cloud, la divisione Rete (forse con Telsey e Sparkle), Brasile, Clienti Corporate, Olivetti e ServiceCo (Clienti retail e rete mobile). Per fare emergere il valore delle singole parti, gli analisti di Equita si aspettano nelle prossime settimane una serie di informazioni aggiuntive sulle singole “divisioni”.Nel Cda straordinario del 21 gennaio sarà inoltre presentato il nuovo Ceo ed è visto come favorito Pietro Labriola per sostituire Luigi Gubitosi.Equita mantiene il giudizio Hold per il titolo con un target price a 0,34 euro e al momento, in Borsa, Telecom si muove in ribasso dello 0,40% a 0,4506 euro ad azione.