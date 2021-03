Renault vende l’1,54% del capitale della Daimler

Alessandra Caparello 12 marzo 2021 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Renault ha venduto con successo la sua intera partecipazione in Daimler AG (ovvero 16.448.378 azioni che rappresentano l'1,54% del capitale di Daimler) al prezzo di 69,50 euro per azione ( ovvero un importo totale di 1,143 miliardi di euro). I proventi di questa vendita, si legge nella nota, consentiranno al Gruppo Renault di accelerare la riduzione del debito finanziario della sua attività Automotive. La partnership industriale tra Groupe Renault e Daimler rimane invariata e non è influenzata da questa transazione finanziaria. BNP Paribas e HSBC Continental Europe hanno agito come coordinatori globali e bookrunner associati e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis e Société Générale hanno agito come agenti di collocamento e bookrunner associati in relazione al Collocamento per l'account Renault.