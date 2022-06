TIM e Sparkle, accordo con Benetton per accelerare connessioni nelle sedi del Gruppo

TIM e Sparkle hanno firmato un accordo con il Gruppo Benetton per accelerare il processo di digitalizzazione delle sue sedi nel mondo con connessioni sicure e a bassa latenza in oltre 300 uffici, negozi e siti produttivi.

Grazie all’innovativa soluzione offerta dal Gruppo TIM con Sparkle, denominata Software-Defined Wide Area Network (SD WAN), il Gruppo Benetton potrà semplificare la propria architettura di rete privata, ottenendo un controllo più efficiente e in tempo reale delle proprie applicazioni.

TIM e Sparkle forniranno un’infrastruttura di rete innovativa al Gruppo Benetton in Europa, Africa e Asia con la possibilità di collegare nuove sedi nel mondo in base all’evoluzione delle esigenze del cliente. Grazie alla nuova piattaforma, i dipendenti e gli addetti ai punti vendita potranno accedere in sicurezza al sistema informativo aziendale anche in mobilità.

TIM e Sparkle, grazie alle reti integrate e all’ampia disponibilità di servizi di connettività e ICT, si confermano come partner di riferimento per imprese e istituzioni nel fornire servizi digitali innovativi e ad alto valore aggiunto.